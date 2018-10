Matos Fernandes justifica escolha de Galamba para a energia. “Completava melhor o meu saber”

O ministro do Ambiente e Transição Energética justificou assim a escolha de João Galamba para a pasta da energia, na sequência da remodelação feita este domingo. “Escolhi o secretário de Estado que achei que melhor completava o que era o meu próprio saber”.

João Matos Fernandes fez as suas primeiras declarações como ministro com a pasta da energia na sede da EDP, à margem do primeiro ato público em que participou com a nova pasta, a assinatura do contrato de financiamento do projeto de offshore eólico Windfloat. O ministro apareceu ao lado de António Mexia, o presidente executivo da EDP, com quem manteve conversa à margem da cerimónia e onde esteve também o secretário de Estado, João Galamba, que no entanto não falou aos jornalistas.

Questionado sobre se a mudança da pasta de energia responde a alguma necessidade de acalmar a EDP? E sobre a escolha de João Galamba para a energia? O ministro considera que as perguntas não têm sentido, “porque sou eu o novo ministro ministro e escolhi o secretário de Estado que achei que melhor completava o que era o meu próprio saber que foi o Dr. João Galamba com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo antecessor, Jorge Seguro Sanches.”

E sobre um dos conflitos entre o Governo e a EDP que levou a empresa a suspender o pagamento da contribuição sobre a energia em 2017?

“Temos a convicção de que estão criadas todas as condições para que a CESE (contribuição extraordinária do setor energético) seja paga, a partir de agora, a partir do momento em que o Orçamento do Estado determina que uma parcela muito expressiva da receita da CESE é dedicada a reduzir o défice histórico do setor energético. Com isso ganham obviamente os consumidores que vêm a fatura reduzida e o próprio setor energético. (…) a proposta de Orçamento do Estado é muito justa e não vejo nenhuma razão para a CESE não ser paga”.

Em causa estão cerca de 120 milhões de euros de contribuição em falta da EDP de 2017 e de 2018. Matos Fernandes não foi questionado sobre o valor em dívida da Galp, que é muito mais elevado do que o da elétrica, já que esta empresa nunca pagou CESE desde 2014.

As palavras do ministro foram ditas na casa da EDP onde foi recebido “com toda a simpatia. Não estava a espera que fosse de outra forma”. Matos Fernandes foi ainda questionado sobre se ia manter os cortes decidido pelo anterior titular da energia nos pagamentos feitos à EDP ao abrigo dos custos de manutenção contratual (CMEC). O que está no Orçamento do Estado não tem qualquer alteração, respondeu, ainda que esta não seja matéria contemplada no OE, mas sim na proposta de tarifas para o próximo ano.

Mas Matos Fernandes está mais focado na transição energética, destacando que para chegamos a 2020 com a economia descarbonizada, “significa que quase toda a produção de energia elétrica venha de fontes renováveis”. Portugal ainda hoje importa 75% da energia que consome, isto é uma insanidade económica, não tem qualquer sentido. Temos mesmo que apostar na produção renovável ao mesmo tempo que temos de apostar na eficiência energética”.

EDP vai pagar contribuição, “desde que toda a gente mantenha a sua palavra”

Um discurso que é consistente com o que tem sido a aposta da EDP, reconheceu António Mexia. Em declarações aos jornalistas, o presidente executivo da elétrica foi questionado sobre a mudança de responsáveis e de política no setor energético.

“Estamos aqui para falar do futuro e as energias renováveis são absolutamente decisivas e o discurso do ministro foi claríssimo naquilo que são os objetivos da política energética. E quanto se fala em transição energética, a EDP, que se tornou líder mundial das energias renováveis, está na linha da frente. Está claro o nosso papel.”

E à pergunta sobre o pagamento da CESE, suspenso desde 2017, António Mexia lembrou que a empresa sempre teve uma posição muito clara. “Tinha de ser um imposto temporário, percebíamos que era extraordinário e não recorrente, e que tinha de ser afeto à redução do défice tarifário”. E as condições estão preenchidas? “Desde que as condições sejam cumpridas e que toda a gente mantenha a sua palavra”.

E o discurso do ministro vai mais no sentido da estratégia e interesses da EDP?

