Mokka X é relançado. Agora Classe 1, desde 24.000€

Ao contrário do que aconteceu noutros mercados, a carreira comercial do Mokka X em Portugal nunca ‘descolou’ verdadeiramente, pois o SUV subcompacto da Opel (4,28 metros de comprimento) era considerado Classe 2 nas portagens das auto-estradas portuguesas, o que o impediu de constituir-se como uma alternativa atractiva face aos restantes concorrentes neste segmento.

Com a entrada em vigor da nova regulamentação, o Mokka X passa a ser considerado Classe 1, pelo que a marca alemã decidiu fazer o seu relançamento no nosso mercado, criando propositadamente duas propostas comerciais: uma série especial a um preço mais acessível ou uma campanha de oferta de equipamento.

A série especial denomina-se “120”, precisamente o número de anos a que a Opel produz automóveis. Distingue-se por um conjunto de detalhes exclusivos, como o tecido dos bancos “Allure”, jantes de liga leve de raios duplos e as assinaturas “120”, a que soma um equipamento de série completo, onde se incluem ar condicionado, vidros traseiros escurecidos, rádio IntelliLink com navegação e ecrã táctil de 8 polegadas, sensores de estacionamento à frente e atrás, espelhos retrovisores eléctricos aquecidos e rebatíveis, entre outros. Quem quiser enriquecer ainda mais o seu Mokka X, pode optar pelo ‘Pack 120’ (extra que custa 900€), composto por ar condicionado automático com controlo de duas zonas, sensores de luz e chuva, faróis com comutação automática médios-máximos, apoio de braço no banco do condutor, gaveta de arrumação sob o banco do passageiro, luzes traseiras de LED e fecho centralizado de portas e ignição sem chave. Com o motor 1.4 Turbo a gasolina de 140 cv, esta série especial é comercializada por 24.030€, enquanto o diesel 1.6 CDTI de 136 cv e 320 Nm de binário máximo custa 27.230€.

Opel Mokka X Potência (cv) Emissões CO 2 (g) PVP 1.4 Turbo “120” 140 150 24.030€ 1.4 Turbo FlexFuel “120” 140 151 25.330€ 1.4 Turbo Innovation 140 147 26.030€ 1.4 Turbo FlexFuel Innovation 140 149 27.330€ 1.4 Turbo Innovation 4×4 140 162 28.730€ 1.4 Turbo Black Edition 140 150 27.730€ 1.4 Turbo Innovation (transmissão automática) 140 157 27.630€ 1.6 CDTI “120” 136 131 27.230€ 1.6 CDTI Innovation 136 127 29.230€ 1.6 CDTI Innovation 4×4 136 142 31.880€ 1.6 CDTI Black Edition 136 131 30.930€ 1.6 CDTI Innovation (transmissão automática) 136 143 31.370€

Em alternativa, até 31 de Dezembro, a Opel tem em vigor uma campanha para o Mokka X “normal”, em que o nível de topo Innovation será proposto ao preço do “120”, o que corresponde a uma oferta de equipamento no valor de 2.000€.

Semelhante raciocínio é aplicado ao novo Grandland X, cuja introdução no nosso mercado coincide com o relançamento do Mokka X. Para o maior dos seus SUV, a oferta de equipamento da Opel é mais generosa, com o upgrade de Edition para Innovation a corresponder a 2.400€ de equipamento grátis.

