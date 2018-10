Pizzi assina novo contrato com Benfica

O Benfica renovou o contrato com o médio Pizzi, embora tenha mantido o tempo de duração, até 2022, anunciou esta sexta-feira o clube vice-campeão nacional de futebol na sua página oficial.

Sem revelar os valores que envolvem este novo contrato, o Benfica apenas dá conta da renovação, devendo esta passar por uma melhoria no ordenado do jogador, que tem estado em plano de evidência nas primeiras jornadas do campeonato.

“É sempre ótimo ver o nosso valor reconhecido. Já vínhamos a falar disto há algum tempo. Era uma coisa que eu desejava e o Benfica também estava de acordo. É o compensar de todo o trabalho no dia a dia e nos jogos durante semanas. Sinto-me bastante feliz e orgulhoso com esta renovação”, partilhou Pizzi, em declarações à BTV, após a assinatura do novo vínculo contratual.

Em cinco épocas ao serviço do Benfica, o internacional português conquistou três ligas portuguesas, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças de Portugal.

Pizzi estreou-se na equipa do Benfica na época de 2014/15, tendo realizado até ao momento 189 jogos e marcado 37 golos com a camisola ‘encarnada’.

Continuar a ler