Série “Bodyguard”, um fenómeno no Reino Unido, chega a Portugal este mês

O sucesso de “Bodyguard” no Reino Unido tem sido tanto que o protagonista da série, Richard Madden, que já tinha interpretado a personagem Robb Stark em “A Guerra dos Tronos”, tem sido apontado por vários órgãos de comunicação social britânicos como possível sucessor de Daniel Craig no papel de James Bond. Já favorito à sucessão na casa de apostas Skybet (está à frente, por exemplo, de Tom Hiddlestone), Madden faz de sargento David Budd em “Bodyguard”. A série poderá ser vista na plataforma de subscrição Netflix Portugal a partir de 24 de outubro.

[o trailer oficial:]

Filmado maioritariamente em Londres, produzido pela BBC e com uma primeira temporada de seis episódios, este thriller político narra a difícil missão de um sargento, antigo soldado e herói de guerra, agora tornado guarda-costas. Budd tem de proteger uma ministra do Interior do Reino Unido polémica e ambiciosa, chamada Julia Montague (interpretada pela atriz Keeley Hawes).

Considerada perigosa por quase todos, mas ganhando cada vez mais poder e influência nos corredores da política, a ministra estreita relações com o sargento, principal responsável pela sua segurança pessoal. Este, por sua vez, desprezando quase tudo o que ela pensa e diz, tem de decidir se mantém a lealdade e o dever de a proteger ou se trai esse dever por respeito aos seus princípios éticos.

No Reino Unido, a série foi transmitida no canal BBC One e tornou-se um fenómeno popular de dimensão tão grande que se tornou a produção dramática da BBC (responsável, por exemplo, por “Sherlock” ou “Killing Eve”) com maiores audiências nos últimos dez anos. Em média, cada episódio foi visto por perto de 15 milhões de espetadores, possivelmente atraídos por uma intriga política numa época em que a política, devido ao Brexit, tornou-se predominante nas conversas diárias dos britânicos.

Behind the scenes with the outstandingly talented @Misskeeleyhawes who kept me smiling even through the toughest of days!????#bodyguard@BBCOne pic.twitter.com/HLsqlCQ6iM — Richard Madden (@_richardmadden) September 3, 2018

Para já, ainda não se sabe se haverá uma segunda temporada da série. O criador de “Bodyguard” Jed Mercurio não descartou mas também não confirmou essa possibilidade, em entrevista à revista Radio Times: “A produtora é que tem o poder para decidir”. Referindo que tinha vontade de avançar com mais episódios, Mercurio afirmou que o ator Richard Madden é “um verdadeiro protagonista” e que “este papel colocou muitos holofotes sobre ele, levando-o a poder fazer coisas maiores. Teríamos de trabalhar e ver se ele estaria disponível [para uma segunda temporada] e teríamos de ter sorte suficiente para o ter de volta”.

