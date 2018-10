StartUP Voucher 2018: 228 projetos aprovados e 400 bolsas para empreendedores

O StartUP Voucher 2018, uma das medidas da StartUP Portugal – Estratégia Nacional para o Empreendedorismo, aprovou 228 projetos e um total de 400 bolseiros. Durante um ano, estes empreendedores vão poder desenvolver as suas ideias de negócio com o apoio financeiro de uma bolsa mensal de 691,70 euros, a mentoria e orientação da Rede Nacional de Mentores e os serviços de incubadoras acreditadas pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).

No final do StartUP Voucher, os projetos que resultem na constituição de empresa vão ter direito a um prémio de concretização no valor de dois mil euros, além do prémio de avaliação intermédia que é atribuído aos projetos que tenham tido avaliação intercalar positiva e cumprido os objetivos de cada fase.

Pela primeira vez, este ano foi permitida a possibilidade de candidaturas a projetos que tenham impacto na região de Lisboa, para além da região do Norte, Centro e Alentejo, que já estavam incluídas na edição anterior.

O StartUP Voucher tem como objetivo o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens entre os 18 e os 35 anos, que tenham nacionalidade portuguesa ou residam em Portugal, que não beneficiem de outra bolsa com os mesmos fins e que não tenham uma empresa já constituída.

