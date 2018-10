Ciclista Ivo Oliveira foi oitavo na prova de scratch da Taça do Mundo

O ciclista português Ivo Oliveira terminou este sábado na oitava posição a prova de scratch da Taça do Mundo de pista, competição que decorre em Saint-Quentin-en-Yvelines, França.

Ivo Oliveira esteve bastante ativo na primeira metade das 60 voltas, mas ficou fora da fuga que acabou por ditar os três primeiros: o austríaco Stefan Matzner, o australiano Leigh Howard e o francês Adrien Garel.

No concurso olímpico de omnium, João Matias somou 50 pontos e foi 14.º classificado, depois de ter sido oitavo na prova de eliminação, 13.º em scratch e 18.º na corrida tempo.

A prova foi ganha pelo espanhol Albert Torres, que somou 174 pontos, seguido do britânico Oliver Wood, com 142 pontos, e do francês Benjamin Thomas, com 139.

A primeira etapa da Taça do Mundo 2018/2019 termina no domingo, dia em que Portugal estará representado pela dupla Ivo Oliveira e João Matias na disciplina de madison, numa prova importante para o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

