Ciclista que ficou em terceiro lugar diz que vitória de mulher transgénero é injusta

Uma ciclista norte-americana classificou como “injusto” o resultado de uma prova na qual ficou em terceiro lugar e que foi vencida por uma mulher transgénero canadiana. Jennifer Wagner-Assali, que levou a medalha de bronze na prova do campeonato mundial de ciclismo em pista coberta, escreveu no Twitter que o resultado, “definitivamente, não é justo”.

A mensagem de Wagner-Assali surgiu em resposta a um tweet da colunista britânica Katie Hopkins, no qual se lia: “Para clarificar, este era o campeonato mundial de mulheres. Repito. De mulheres. Parabéns aos rostos corajosos de prata e bronze. O mundo está tomado por uma loucura febril”. A ciclista respondeu: “Eu fui a ciclista que ficou em terceiro lugar. Definitivamente, não é justo”.

Também no Twitter, Rachel McKinnon, a transgénero canadiana que venceu a prova, tinha-se orgulhado de ser “a primeira mulher ‘trans’ a ser campeã mundial num evento individual”. Depois de Jennifer Wagner-Assali ter feito as acusações, McKinnon defendeu-se, afirmando que há dois pesos e duas medidas e considerando a norte-americana “transfóbica”.

“Quando ganhamos, é porque somos transgénero e é injusto; quando perdemos, ninguém repara (e é porque não somos assim tão bons, de qualquer modo). Até quando é o mesmo atleta. Isto parece transfobia”, escreveu Rachel McKinnon no Twitter.

I apologize, @rachelvmckinnon , for not properly congratulating you on race day. I hope you accept it a few days late. Congratulations and enjoy your off-season. Thanks, everyone, for reading. –Jennifer

— jen wagner-assali (@jkwagnermd) October 18, 2018