Conselho de Supervisão da ADSE propõe reformulação do plano estratégico e quer referências à dívida

O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE propõe a reformulação do plano estratégico do subsistema de saúde dos funcionários públicos, e frisa nomeadamente que é importante referir a questão da dívida.

Num documento esta sexta-feira divulgado o conselho pronuncia-se sobre o plano plurianual 2018-2020 apresentado pelo conselho diretivo da ADSE em setembro, fazendo propostas de alteração, essencialmente pontuais, e reitera a necessidade de completar o plano “com referências a questões fundamentais e prioritárias para a ADSE”, como a “regularização da situação das autarquias, da revisão das tabelas, (…) da regularização das dívidas do Estado e dos prestadores de cuidados de saúde e do eventual alargamento da ADSE a novos beneficiários”.

O Conselho Geral e de Supervisão considera ainda “imperativa a rápida apresentação” do plano de atividades para 2019, por parte do conselho diretivo da ADSE. Em agosto, o Conselho Geral já reiterava a necessidade de “resposta urgente do Governo as questões como as dívidas do Estado, no montante de 180,9 milhões de euros, nas contas de 2017”.

O parecer foi aprovado por unanimidade numa reunião realizada na quinta-feira.

