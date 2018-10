Loucura. Exuberante festival festeja apocalipse

Para quem gosta deste tipo de festivais, que acontecem longe de tudo, no deserto, pois a algazarra poderia incomodar quem habitasse nas proximidades ou despertar a curiosidade dos agentes da autoridade, existe o Burning Man no deserto do Nevada, a 160 km da civilização, neste caso Reno, e o Wasteland Weekend, que tem lugar noutro deserto, desta vez no Mojave, na Califórnia.

Criado em 2010, o maior festival pós-apocalipse do mundo reuniu, na sua última edição, cerca de 4.000 participantes, devidamente trajados para a ocasião e locomovidos por veículos modificados. Tão modicados que o conjunto carro/ocupantes chegava a raiar a loucura. A ponto de fazer ‘morrer de inveja’ Mel Gibson, a estrela do primeiro Mad Max, estreado em 1979.

Além dos veículos loucos e personalizados ao extremo, os participantes também montaram acampamentos para escapar “às garras da civilização”, segundo o site do evento. E, à noite, havia mais motivos de interesse, com os festivaleiros a encontrarem-se à volta de fogueiras e a dançarem ao ritmo de música ao vivo, graças à actuação de diferentes bandas e DJ ao longo dos cinco dias de festa. Ficam as galerias, com o registo das cenas mais surreais da edição deste ano do Wasteland Weekend.

