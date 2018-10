“Olá, Raquel. Tudo bem desde ontem?”

Na sexta-feira, Raquel vestiu uma peça de Inês Torcato. Para sábado, último dia de modas na Alfândega do Porto, guardou a cor. O vestido de Gonçalo Peixoto casou bem com um Douro ao sol e permitiu-nos chegar a três conclusões: Raquel gosta de botas especiais (as de ontem eram umas texanas brancas), gosta de conjugá-las com vestidos curtos e não pensa duas vezes antes de escolher uma peça de um designer português. A lição de Raquel está dada, mas houve outras. A de que os acessórios certos fazem deste um mundo (da moda) melhor, a de que menos é mais e a de que mais também pode ser mais, desde que não falte o sentido de estilo. O bom gosto, esse, continua a ser discutível. O nosso está implícito nos looks que reunimos na fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de João Porfírio.

