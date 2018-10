Surfista Ítalo Ferreira vence pela primeira vez Meo Rip Curl Pro Portugal

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira venceu este sábado pela primeira vez o Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito principal, ao triunfar na final diante do francês Joan Duru.

Depois de eliminar nas meias-finais o compatriota e líder do ‘ranking’, Gabriel Medina, o atual quarto classificado do circuito não deu hipóteses ao francês, amealhando 15,93 pontos (7,43 e 8,5), suficientes para superar os 10,77 (7 e 3,77) de Duro, que iniciou a prova no 23.º lugar do circuito. Este foi o terceiro triunfo da carreira de Ítalo Ferreira, depois das conquistas, já este ano, no Rip Curl Bells Beach, na Austrália, e no Corona Bali Protected, na Indonésia.

O brasileiro tinha como melhor resultado na praia de Supertubos, em Peniche, o segundo lugar alcançado em 2015, quando foi derrotado na final pelo compatriota Filipe Toledo.

Provas do Circuito Mundial de surf em Portugal:

2017 – 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Ítalo Ferreira (Bra)

2017 – 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Gabriel Medina (Bra)

2016 – 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor John John Florence (EUA)

2015 – 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Filipe Toledo (Bra)

2014 – 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus)

2013 – 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche, vencedor Kai Otton (Aus)

2012 – 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Julian Wilson (Aus)

2011 – 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Adriano de Souza (Bra)

2010 – 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, vencedor Kelly Slater (EUA)

2009 – 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche, vencedor Mick Fanning (Aus)

Continuar a ler