Descarrilamento de um comboio em Taiwan causa 18 mortos e mais de 100 feridos

Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de uma centena ficaram feridas devido ao descarrilamento de um comboio, próximo da capital de Taiwan, no distrito de Yilan, no nordeste da ilha, noticiou este domingo o Governo.

O comboio Puyuma Expresso 6432, que efetuava a ligação entre Shulin e Taitung, com 310 passageiros, descarrilou pelas 16h50 locais (09h50 em Lisboa), desconhecendo-se as causas do acidente, noticiou a agência espanhola Efe.

Os feridos foram transportados para vários hospitais, segundo o Serviço nacional de Bombeiros, enquanto prosseguem as operações de salvamento, desconhecendo-se se entre as vítimas há algum cidadão estrangeiro.

