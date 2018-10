Explosão deixa 22 mineiros presos na China

Vinte e dois mineiros ficaram presos numa mina de carvão na província de Shandong, no leste da China, na sequência de uma explosão que causou a libertação de uma rocha, informaram este domingo as autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite (17 horas em Lisboa) num mina localizada no distrito de Yuncheng daquela província.

As autoridades locais indicaram que o sistema de ventilação da mina voltou a funcionar após o acidente e que a operação de resgate está em curso.

No início de agosto, 13 mineiros morreram em resultado de uma explosão numa mina no sul da China.

As minas chinesas, especialmente as de carvão – a principal fonte de energia país -, estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos se tenha verificado um significativo decréscimo no número de mortes.

Em 2017, apenas nas minas de carvão chinesas foram registados 219 acidentes que causaram 375 mortos, um decréscimo de 28,7% cento em relação a 2016 e quase 20 vezes menos do que no início da década passada, quando se verificavam sete mil mortes todos os anos.

