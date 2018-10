Manifestações pró e contra movimento islamófobo este domingo em Dresden

Manifestações e contra-manifestações, umas xenófobas e outras anti-racistas, assinalam este domingo na cidade alemã de Dresden o quarto aniversário da criação do movimento islamófobo Pegida, sigla em alemão para “Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente”.

O movimento islamófobo anunciou que pretende reunir vários milhares de apoiantes anti-islâmicos numa das maiores praças de Dresden e esta convocatória vai ter a resposta de vários grupos anti-racistas e anti-xenófobos, que prometem uma resposta ruidosa contra o Pegida, e onde o primeiro-minstro da Saxónia, Michael Krestschmer, já anunciou que vai participar com uma mensagem “a favor de uma cidade solidária e inclusiva”.

Coração em vez de ódio” é o nome de uma das três contra-manifestações que querem contrariar as comemorações do Pegida, com mensagens de solidariedade e com discursos anti-racistas.