Milhares de migrantes da América Central rumam às fronteiras dos EUA

Milhares de migrantes da América Central retomaram este domingo a sua marcha em direção aos Estados Unidos, apesar dos esforços das autoridades mexicanas para os reterem na fronteira.

Segundo as agências internacionais de notícias, há milhares de cidadãos das Honduras que estão a tentar entrar nos Estados Unidos a partir da cidade de Hidalgo, no sul do México, relata a agência France Presse.

Os jornalistas da France Presse descrevem que as autoridades mexicanas tentaram bloquear esta caravana de migrantes na quinta-feira numa ponte de fronteira, mas muitos conseguiram entrar ilegalmente no país através do rio que separa o México da Guatemala.

Segundo a Associated Press, há cerca de cinco mil migrantes neste momento na zona sul do México a tentar avançar para a fronteira dos Estados Unidos.

Durante a madrugada deste domingo, havia ainda do lado da Guatemala mais de 1.500 migrantes a tentar entrar nas fronteiras mexicanas.

Continuar a ler