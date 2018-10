Putin faz de “chauffeur” numa pista de F1

Putin parece tão orgulhoso do seu primeiro carro oficial, conhecido como o Rolls-Royce russo, como do seu mais recente míssil balístico. E pretende vender internacionalmente tanto um como outro. O mais recente exemplo surgiu durante a visita do Presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, que teve lugar em Sochi e que levou o líder egípcio a dar uma voltinha ao autódromo que serve as provas de Fórmula 1. Mas com Vladimir Putin como piloto.

O Aurus Senat é o Rolls-Royce russo, pois anda como o luxuoso carro britânico, oferecendo o mesmo tipo de requinte e souplesse. Mas, por muito bom que seja o veículo, efectivamente esmaga qualquer apreciação independente quando o demonstrador é um tal de Putin, um dos mais respeitados – ou temidos – líderes mundiais.

Se Putin habitualmente ocupa um dos mais espaçosos lugares traseiros do Aurus Senat, obviamente blindado, o Presidente russo não teve qualquer problema em passar para o volante e mostrar que o Aurus Senat está ali para as curvas – neste caso, literalmente. No autódromo de Sochi, construído para receber as corridas de Fórmula 1, o chefe de Estado russo fez questão de mostrar o potencial da “máquina” ao seu homónimo egípcio.

O mais curioso em tudo isto foi o facto de, depois de Putin ter ocupado o volante, El-Sisi ter-se visto obrigado a ocupar o lugar do passageiro ao seu lado, o que deixou os seguranças ou membros do governo egípcio no desconfortável papel de fazer de “chefe”, ocupando o banco traseiro.

Não se sabe se Putin bateu o tempo por volta obtido por Lewis Hamilton, o piloto da Mercedes que caminha a passos largos para mais um título mundial, mas El-Sisi deve ter ficado impressionado. Tanto mais que, depois desta invulgar demonstração, ele e o seu staff analisaram ao pormenor o monovolume Aurus Arsenal, veículo que recorre à mesma base e que Putin quer igualmente vender aos seus parceiros.

