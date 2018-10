Sindicato da PSP reage à indignação do ministro no caso das fotos dos fugitivos do Porto

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou no sábado “absolutamente inaceitável” a divulgação de fotografias dos fugitivos do Tribunal de Instrução Criminal do Porto capturados pela PSP. Pouco tempo depois, o Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia reagiu no Facebook com imagens dos idosos alegadamente agredidos pelos suspeitos e a seguinte mensagem: “Por favor, Sr. Ministro do MAI, senhores da Amnistia Internacional, Sr.ª Câncio e todos os demais….indignem-se”.

A montagem anda a circular nas redes sociais e junta as imagens de idosos agredidos à fotografia do ministro da Administração Interna, que na sexta-feira determinou a abertura de um inquérito às circunstâncias em que ocorreu a fuga dos três homens e a divulgação de fotografias das suas detenções. A PSP também já tinha anunciado a abertura de um inquérito para apurar “se houve, ou não, falhas” policiais na fuga e na divulgação das imagens.

No sábado, o diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto, “lamentou muito” a divulgação das mesmas fotografias. “Não acrescenta nada ao processo de justiça que está a ser realizado. Esta fotografia não acrescenta nada, pelo contrário, humilha as pessoas e fere-as na sua dignidade humana”, afirmou o responsável.

Pedro Neto lembrou ainda que, em Portugal, é o tribunal o órgão que faz justiça, no caso de haver condenação. “Tudo o resto é espetáculo e é indigno”, lastimou.

Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do TIC na quinta-feira à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva. As autoridades desencadearam uma operação de captura, alertando então que os foragidos eram considerados perigosos e estavam “potencialmente” armados.

Os arguidos são dois irmãos gémeos, de 35 anos, mais um cúmplice, de 25, com antecedentes criminais. Os três homens voltaram a ser detidos na sexta-feira, pelas 17h30, num parque de campismo em Gondomar,, tendo em sua posse 40 mil euros em notas de 500 euros, adiantou Alexandre Coimbra.

