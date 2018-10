A ilusão ótica que desafia o cérebro: o que (realmente) vê nesta imagem?

Por vezes, o cérebro engana e dá-nos perspetivas diferentes do que observamos: aquilo a que chamamos ilusões ópticas. Foi precisamente isso que Alice Proverbio, neurocientista e psicóloga na Universidade Milano-Bicocca, em Itália, se propôs a testar. A cientista, que se dedica ao estudo do cérebro, testou os cibernautas através da partilha de uma imagem no Twitter.

Amazing motion illusion.

V5 is firing due to V4 saturation! pic.twitter.com/oNgxRXXN3f — Alice Proverbio (@AliceProverbio) October 12, 2018

A imagem foi desenhada por Beau Deeby e pretende testar o colapso do nosso sistema de perceção. O desenho, apesar de estático, transmite a ideia de movimento. Este colapso deve-se ao córtex visual do cérebro, zona responsável pelo processamento de como vemos. É aqui que se encontra o setor que processa o movimento (conhecido como V5 ou MS) e o setor responsável pelo processamento da cor e da forma (o V5). Como explica Alice Proverbio, os neurónios V4 estão tão saturados que a velocidade a que viajam os neurónios MT são interpretados como um sinal sensorial.

V5 (or MT) is the cortical area devoted to motion processing, while V4 is devoted to color and shape (like the pentagon) processing. V4 neurons are saturated so much that the basal/rest firing rate of MT neurons is interpreted as an actual sensory signal — Alice Proverbio (@AliceProverbio) October 12, 2018

O mesmo sucede quando o córtex visual recebe um sinal alterado. Nesse caso, ativam-se outros processos e elementos que mudam a forma como o cérebro processa a informação. Qualquer variação, incluso no modo ou distância em que se observa esta ilusão, poderá alterar a forma como uma pessoa vê as imagens, refere o jornal ABC.

“Basicamente representa um exemplo da competição no córtex visual. Sempre que um sinal é atenuado ou suprimido outros inputs têm a oportunidade de serem representados a níveis cognitivos mais elevados”, acrescenta a psicóloga.

It basically represents an example of Competition within the visual cortex, whenever a signal is attenuated or suppressed for whatever reason other inputs get the chance to be represented at higher cognitive levels, thus accessing percipient awareness — Alice Proverbio (@AliceProverbio) October 12, 2018

Continuar a ler