Cristiano Ronaldo: “Eu sei que sou um exemplo, dentro e fora do relvado”

Na primeira vez que falou aos jornalistas desde que foi acusado de violação pela norte-americana Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo afirmou que é “um homem feliz” e desvalorizou a polémica garantindo que já ganhou “muitos troféus”.

Eu sei que sou um exemplo fora e dentro do relvado. Por isso é que estou sempre feliz. Sou abençoado, sou saudável, tenho uma família fantástica, tenho quatro filhos e tenho tudo, por isso, o resto não interfere em nada”, garantiu Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira, em que a Juventus se desloca a Old Trafford para enfrentar o Manchester United para a Liga dos Campeões.

O jogador da Juventus tentou evitar todas as perguntas sobre Kathryn Mayorga, foi sorrindo e repetiu várias vezes que é “feliz” mas acabou por desabafar: “Os advogados estão confiantes. Eu também. Há pessoas que tratam da minha vida e a verdade vem sempre ao de cima”. Cristiano Ronaldo recusou ainda comentar o mau momento do Real Madrid, que voltou a perder este fim de semana, garantindo que não estava ali “para falar de outros clubes”, até porque não se tratava do “momento certo” e não é “a pessoa adequada para falar dos problemas” do clube espanhol, de onde saiu durante o verão.

Quanto ao regresso a Old Trafford, onde representou o Manchester United entre 2003 e 2009, o capitão da Seleção Nacional explicou que é “uma emoção muito grande voltar a Manchester”, onde ganhou “todos os troféus”.

