Fim-de-semana traz vento, muito frio e até neve a (quase) todo o país

Uma massa de ar polar gelada e seca vinda da Islândia vai provocar muito frio, vento e alguma neve já a partir de sexta-feira, avisa um comunicado publicado esta segunda-feira na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Apenas a costa sul do Algarve e alguns locais do Alentejo vão escapar e registar temperaturas dois a três graus superiores ao resto do país.

De acordo com o instituto meteorológico, esta segunda-feira foi mais quente por causa de dois fenómenos. Um deles é um “anticiclone intenso”, um centro de altas pressões atmosféricas que traz bom tempo e que está neste momento localizado por cimas das Ilhas Britânicas. O outro fenómeno é um segundo centro de altas pressões que nasceu nos níveis mais altos da troposfera a noroeste do arquipélago da Madeira e que está a trazer massas de ar tropicais vindas do interior da Península Ibérica. É por isto que as temperaturas máximas rondaram os entre 20ºC e 25ºC, mas mesmo assim choveu e houve trovoadas no centro e sul do país.

No entanto, tudo vai mudar. Ao longo da semana as temperaturas vão baixar gradualmente por causa da aproximação de uma massa de ar polar vinda da Islândia. As temperaturas amenas desta segunda-feira vão dar lugar ao frio e ao vento, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir da tarde de dia 26 de outubro, sexta-feira, o litoral oeste e as terras altas podem registar vento de norte com até 50 km/h de velocidade, mas com rajadas que podem chegar aos 70 km/h.

As temperaturas máximas também vão baixar — e em alguns casos, muito — em quase todo o país. O mercúrio dos termómetros não deverá ultrapassar os 15°C. E nas regiões do interior norte e centro as temperaturas nem devem subir de entre os 5ºC e os 10ºC. Só mesmo no Algarve e em alguns pontos do Alentejo é que as temperaturas máximas devem rondar os 20ºC. Quanto aos valores mínimos, o próximo sábado e o domingo trazem valores inferiores a 10ºC no litoral e entre 0ºC e 5ºC no interior do país.

Temperaturas tão baixas podem trazer também as primeiras geadas da época, descrevem os meteorologistas. Na Serra da Estrela podem até registar-se temperaturas negativas, embora não muito abaixo dos 0ºC, o que deve originar alguma neve das terras mais altas. O melhor mesmo é deixar a jeito os casacos, os guarda-chuvas, os cachecóis e as galochas: “As temperaturas baixas associadas ao vento mais intenso, deverão originar desconforto térmico”, diz o IPMA.

