Mathieu volta aos treinos do Sporting a três dias da receção ao Arsenal

O futebolista francês Jeremy Mathieu foi esta segunda-feira a principal novidade do treino do Sporting, ao regressar ao trabalho em pleno, a três dias da receção aos ingleses do Arsenal, em jogo da Liga Europa.

Segundo o site oficial dos ‘leões’, o defesa francês foi integrado no “trabalho de campo” com a equipa, depois de na semana passada já ter efetuado treino condicionado, numa sessão em que José Peseiro voltou a chamar Elves Baldé, da equipa sub-23, aos trabalhos da formação principal.

Ao contrário de Mathieu, o brasileiro Raphinha e o holandês Bas Dost continuam de fora, em tratamento das respetivas lesões.

O Sporting disputa na quinta-feira, pelas 17:55 horas, o comando do grupo E da Liga Europa com o Arsenal, uma vez que ambos partilham a liderança, com seis pontos, numa partida que será arbitrada pelo esloveno Damir Skomina.

Continuar a ler