Moeda moçambicana fecha semana estável face ao euro e dólar

A moeda moçambicana fechou a última semana sem oscilações de relevo face ao euro e ao dólar, de acordo com as taxas de câmbio diárias divulgadas pelo banco central e seguidas pela Lusa. Durante a última semana, o euro foi comprado no país a uma média de 69,15 meticais enquanto a venda foi feita em média a 70,52 meticais, ou seja, praticamente sem diferenças em relação à semana anterior.

Em relação ao dólar, cada unidade da moeda norte-americana foi comprada em média, na última semana, a 59,95 meticais, enquanto a venda foi feita em média a 61,14 meticais. A divisa dos EUA é a moeda que serve de base de cálculo às taxas de câmbio de referência para as outras moedas em Moçambique e também não registou oscilações.

A última semana foi a primeira com cinco dias úteis de transações, após três semanas mais curtas, com menos um dia cada, devido a feriados e à realização das eleições autárquicas.

Taxas de câmbio médias de referência do euro em meticais:

Euro…compra…venda

19/out…..68,74…..70,08

18/out…..68,97…..70,34

17/out…..69,29…..70,65

16/out…..69,39…..70,77

15/out…..69,37…..70,76

média…..69,15…..70,52

Taxas de câmbio médias de referência do dólar americano em meticais:

USD…compra…venda

19/out…..59,98…..61,16

18/out…..59,95…..61,14

17/out…..59,96…..61,14

16/out…..59,93…..61,12

15/out…..59,92…..61,12

média…..59,95…..61,14

