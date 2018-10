Otávio e Hernâni entre os convocados do FC Porto para a visita ao Lokomotiv

O brasileiro Otávio, que tem treinado de forma condicionada, e Hernâni integram a comitiva de 22 futebolistas convocados pelo FC Porto, divulgada esta segunda-feira, para o jogo de quarta-feira com o Lokomotiv de Moscovo, da Liga dos Campeões.

Os dois atacantes recuperam das respetivas lesões, sendo que Hernâni já trabalhou esta segunda-feira em pleno, na última sessão antes da partida para a Rússia, e Otávio fez trabalho condicionado, estando ambos mais próximos de poderem ser utilizados.

Em relação ao último jogo, a goleada em casa do Vila Real para a Taça de Portugal (6-0), Sérgio Conceição promoveu as saídas de Fabiano, João Pedro, Marius e Soares, entrando os guarda-redes Iker Casillas e Diogo Costa, além de Maxi Pereira, Danilo Pereira, Chidozie e Marega.

De acordo com o site oficial do clube portuense, o camaronês Aboubakar está de fora, uma vez que se lesionou com gravidade no final de setembro e enfrenta uma paragem longa.

Os ‘dragões’ enfrentam o Lokomotiv, de Éder e Manuel Fernandes, na terceira ronda do grupo D da ‘Champions’, que lideram com os mesmos quatro pontos dos alemães do Schalke 04, seguidos dos turcos do Galatasaray (três), sendo que os russos ainda não pontuaram.

O jogo entre o Lokomotiv Moscovo e o FC Porto (20h de Lisboa), da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, será arbitrado pelo escocês Bobby Madden.

Lista de 22 convocados:

Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa.

Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Diogo Leite, Chidozie, Alex Telles, Jorge e Felipe.

Médios: Óliver Torres, Danilo Pereira, Héctor Herrera, Sérgio Oliveira, Bazoer e Otávio.

Avançados: Hernâni, Brahimi, Marega, André Pereira, Adrián Lopez e Corona.

