Próximo filme de Guillermo del Toro será uma adaptação de Pinóquio

O mexicano Guillermo del Toro, de 54 anos, revelou que o seu próximo filme vai ser uma adaptação da história infantil Pinóquio, para a plataforma de streaming de cinema e televisão Netflix. Del Toro, que no último ano venceu os Óscares de melhor filme e melhor realização com “A Forma da Água”, fará o seu primeiro filme de animação enquanto realizador. Numa declaração oficial que acompanhou o anúncio, o mexicano explicou que se trata de um projeto que lhe dará prazer levar a cabo:

Nenhuma forma artística influenciou mais a minha vida e o meu trabalho do que a animação e nunca me senti tão profundamente ligado a nenhuma personagem quanto à do Pinóquio”, referiu Guillermo del Toro.

O filme, que começará a ser produzido este inverno, recria a história da personagem idealizada pelo escritor italiano Carlo Collodi no século XIX, colocando-a na Itália dos anos 1930. Del Toro optou assim por situar a sua adaptação da história de um boneco que queria ser humano e cujo nariz crescia quando mentia na Itália fascista de Benito Mussolini e numa Europa em convulsão que se encaminhava para o início da II Guerra Mundial.

Na nossa história, o Pinóquio é uma alma inocente que tem um pai que pouco lhe liga e que se perde num mundo que não consegue compreender. Ele embarca numa viagem extraordinária que lhe dá uma compreensão profunda do seu pai e do mundo real. Desde que me lembro que queria fazer este filme”, apontou ainda o realizador.

O argumento do filme será escrito por Guillermo del Toro e Patrick McHale, da série de animação “Para Lá do Jardim”. Já na realização o cineasta mexicano vai dividir protagonismo com Mark Gustafson, que foi diretor de animação do filme “O Fantástico Senhor Raposo”. Os bonecos de animação do filme serão construídos pela empresa Mackinnon & Saunders, responsável pela conceção das figuras de animação do filme “A Noiva Cadáver”, e na produção Guillermo del Toro terá ajuda da empresa Jim Henson’s Creature Shop e dos estúdios que trabalharam na popular série “BoJack Horseman”, ShadowMachine.

Guillermo del Toro já tinha trabalhado com a Netflix para a série televisiva “Trollhunters”, vencedora de vários prémios Emmy. Depois de se afirmar no conteúdo televisivo e cinematográfico generalista, a plataforma de streaming procura agora tornar-se mais atrativa para o público infantil, tendo aí como grande concorrente a produtora e distribuidora The Walt Disney.

Em comunicado, a vice-presidente do departamento familiar e infantil da Netflix, Melissa Cobb, declarou-se satisfeita por poder trabalhar com Guillermo del Toro neste novo filme. “Ao longo da sua carreira distinta, o Guillermo exibiu mestria em inspirar as pessoas com os seus mundos mágicos, cheios de personagens magníficas e inesquecíveis, dos monstros de ‘Pan’s Labyrinth’ (‘O Labirinto do Fauno’) à criatura aquática de ‘A Forma da Água’. Estamos incrivelmente entusiasmados por podermos expandir as nossas relações com o Guillermo e sabemos que a sua visão profundamente tocante para trazer o Pinóquio à vida na Netflix será abraçada pelas audiências por todo o mundo”, referiu.

