Segundo aniversário do Euskalduna Studio com “onze” de luxo

Dezembro já é conhecido como sendo o mês das festas. Uma delas, porém, é bem mais recente que as outras todas e celebra-se, especificamente, no norte do país: fala-se do aniversário do restaurante Euskalduna Studio, do chef Vasco Coelho Santos, que prepara-se para comemorar em grande os seus dois anos de vida.

Se em 2017 os festejos do primeiro aniversário já tinham sido memoráveis — uma semana inteira de jantares a quatro mãos com chefs como João Rodrigues ou António Galapito –, este ano a fasquia fica mais elevada. No próximo dia 7 de dezembro, sexta-feira, o Ateneu Comercial do Porto vai ser palco de um jantar especial onde o cozinheiro portuense e sua equipa vão trabalhar com mais onze chefs portugueses.

Para ir à festa do Euskalduna A festa terá acesso limitado a 100 pessoas e o preço por cabeça será de 180 euros. Valor inclui toda a refeição e bebidas, assim como o bar aberto, a festa com DJ e a música ao vivo. Já estão abertas as reservas e os interessados podem fazê-las para o e-mail reservas@euskaldunatudio.pt ou através do número de telefone 935335301.

Nomes como Vítor Adão (ex-100 maneiras), Rodrigo Castelo (Taberna Ò’Balcão e O Mariscador), Manuel Maldonado (100 Maneiras), Ruy Leão (Shiko – Tasca Japonesa), Pedro Braga (Mito), Nuno Castro (Esquina do Avesso e Fava Tonka), Luís Barradas e Lucas Azevedo são alguns dos 11 convidados que vão acompanhar o chef Vasco numa refeição pensada para ser uma espécie de “best of” dos pratos que o mesmo foi desenvolvendo até hoje — como a incontornável “rabanada e queijo da serra” (uma das melhores coisas que o Observador provou em 2017), o “galo e açorda”, “gamba, caril e manga” ou até o “folar transmontano”.

O Euskalduna Studio tem sido um dos vários casos sérios no panorama dos novos projetos gastronómicos que recentemente inauguraram no Porto. Todo este sucesso tem faz com que o projeto do chef Vasco seja um dos grandes concorrentes às estrelas Michelin, que este anos se realizam em Lisboa, no próximo dia 21 de novembro.

