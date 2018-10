As histórias de 15 perfumes novos para o outono

Ao que parece, o outono chegou de vez. E é nesta altura do ano que surgem as primeiras noites com uma manta a ver séries, a beber uma caneca de chá ou a ler um livro num sábado de chuva (pelo menos quando não estamos fora de casa, claro está). Ou seja, momentos que geram sensações de bem-estar e conforto, já a caminho do inverno.

E esse é também o trabalho dos perfumes. Os ingredientes das fragrâncias de inverno são mais fortes e quentes, exatamente para nos criarem emoções de aconchego, não só na pele mas também no estado de espírito.

Se pode usar os restos do seu perfume de verão? Sim, pode. Mas as fragrâncias de verão são mais leves porque o calor faz com que os cheiros se intensifiquem. Já o frio faz com que os cheiros fiquem presos na pele, daí que os ingredientes sejam muito mais fortes para se conseguirem “descolar”. Provavelmente o seu perfume de verão a pouco irá cheirar num dia frio de outono.

A boa notícia é que alguns dos melhores perfumes de inverno já foram lançados e já pode escolher a sua fragrância para as próximas semanas. Na fotogaleria, reunimos algumas das novidades de outono-inverno da perfumaria e algumas histórias curiosas por trás delas.

