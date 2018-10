Autoridades moçambicanas exumaram sete corpos encontrados no meio de uma mata

As autoridades moçambicanas exumaram esta terça-feira os sete corpos encontrados no meio de uma mata na província de Nampula, norte de Moçambique, para realização de perícias, disse à Lusa fonte do Ministério Público.

Depois de encontrados na sexta-feira, abandonados no meio da mata, os corpos de cinco homens e duas mulheres foram enterrados no sábado, numa vala comum, junto ao local da descoberta, perto de um povoado do posto administrativo de Chinga, distrito de Murrupula.

A zona é pouco povoada e está a cerca de 70 quilómetros da sede de distrito, acessível através de trilhos de terra batida.

Uma equipa composta por elementos do Ministério da Saúde, Ministério Público e Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) deslocou-se hoje para a zona e procedeu à exumação.

As autoridades judiciais e de saúde continuam sem explicação para as mortes, bem como acerca da proveniência das sete pessoas.

“Os exames médicos e processos de investigação vão trazer respostas”, disse o procurador Cristóvão Muleica.

A investigação do caso é encabeçada pelo Ministério Público em Nampula que, depois de tomar conhecimento da descoberta, decidiu criar uma equipe multissetorial, acrescentou o procurador.

Os residentes do povoado relataram à edição de hoje do jornal O País ter ouvido uma viatura a circular durante a noite de quinta-feira até junto ao local onde viria a ser feita a descoberta.

Segundo a população, os corpos foram abandonados no terreno sem sinais de violência e ninguém os reconheceu, presumindo-se que eram residentes de outros locais.

