BPI lucra 529 milhões em nove meses, 324 milhões em Portugal. Lucro recorrente cresce 20%

O BPI lucrou 529 milhões em nove meses, 324 milhões dos quais na atividade em Portugal, informou o banco em comunicado esta terça-feira. Na atividade doméstica, as operações recorrentes renderam 164 milhões, um aumento de 20% em relação ao período homólogo que Pablo Forero, presidente do banco detido pelos espanhóis do Caixabank, justifica com o “trabalho excelente que tem sido feito pelas equipas comerciais”, tanto na área do crédito a particulares mas, também, às empresas.

Ao resultado recorrente na atividade doméstica, os 164 milhões, juntam-se os ganhos com as vendas de alguns ativos feitos no início do ano (como a Viacer e o BPI Gestão de Activos) — daí os 324 milhões de resultado da atividade em Portugal. Essas são receitas que não são repetíveis, pelo que Pablo Forero sublinha que o melhor indicador para avaliar o desempenho do banco é a subida de 20% dos lucros recorrentes. Além disso, a margem financeira aumentou 9,1% para 315 milhões, traduzindo a diferença entre o que o banco paga para se financiar (depósitos, sobretudo) e o que cobra pelos créditos que concede.

O banco conseguiu aumentar os depósitos de clientes para 1.343 milhões (um aumento de quase 7% face ao final do ano passado) e, no crédito, a carteira de crédito às empresas em Portugal aumentou 12% (também face a dezembro), com uma quota de mercado que era de 8,4% e passou para 9,2%.

No crédito à habitação, o banco emprestou mais de mil milhões de euros (1.050 milhões) em nove meses, o que é uma subida de 36% em relação ao período homólogo.

No dia em que o BPI lançou uma campanha de créditos a taxa fixa a 30 anos, um prazo longo que poucos bancos em Portugal estão a fazer, Pablo Forero aproveitou para lembrar que vários indicadores dos mercados internacionais apontam para que as taxas de juro possam subir nos próximos anos, pelo que “esta é uma boa altura para os portugueses avaliarem as opções que têm” na contratação de um novo crédito à habitação.

Questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação de resultados, e numa altura em que Itália está no centro das atenções nos mercados, o BPI comentou que tem uma exposição de 675 milhões de euros à dívida italiana, com maturidade dentro dos próximos três anos. Esse valor compara com a exposição de cerca de 1.000 milhões a Espanha e 1.700 milhões à dívida pública portuguesa.

Continuar a ler