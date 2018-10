Candidata a líder da JS e deputada municipal do PS com falso título de mestrado

A candidata à liderança da Juventude Socialista, Maria Begonha, declarou que tinha um mestrado em Ciência Política que, afinal, não concluiu. A também deputada municipal socialista e assessora do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro, deu essa informação curricular errada por duas vezes: na sua página de Linkedin, onde diz que fez o mestrado em Ciência Política entre 2011 e 2012 na Universidade Nova de Lisboa, e na biografia da sua candidatura à liderança da JS, onde durante dois dias esteve a informação que tinha o “grau de Mestre em Ciência Política“. Maria Begonha justificou, em declarações ao Observador, o erro na página com “gralhas” da responsabilidade do seu diretor de campanha e de quem gere o seu site. Mas sobre o Linkedin, Maria Begonha mostrou-se surpreendida, disse que na rede social, no máximo, devia estar “frequência de licenciatura”. Não estava, como comprovou o Observador ao visitar a página.

Já depois da resposta ao Observador, um membro da campanha de Maria Begonha voltou a ligar para explicar que a informação no Linkedin foi, de facto, um “erro da Maria”, que queria ter colocado “frequência do mestrado”, mas acabou por escolher a opção “mestrado”, quando estava a preencher no Linkedin o seu currículo.

A par do “mestrado” no Linkedin, Maria Begonha teve vários erros curriculares na biografia da página. Um deles era, precisamente a informação de que era mestre em Ciência Política.

Esta terça-feira, ainda antes de sair a primeira notícia sobre o assunto, no Público, já tinham sido feitas algumas alterações. O mestrado tinha passado a frequência de mestrado e outras informações erradas, como facto de ter sido presidente da Associação de Estudantes da Universidade Nova de Lisboa, quando na verdade foi apenas presidente da Mesa da associação.

Nesta primeira alteração persistia ainda, na manhã desta terça-feira, um erro: a data de nascimento. Aparecia, tal como na primeira versão, que Maria Begonha nasceu em Lisboa, em 1990. Na verdade nasceu a 21 de janeiro de 1989. Entretanto, à segunda alteração, a data foi corrigida. Parece um erro sem importância, mas tem um significado político: o facto de ter nascido em janeiro de 1989 faz com que concorra a líder da Juventude Socialista (é a grande favorita) a apenas algumas semanas de atingir o limite de idade da JS: os 30 anos.

Já depois das declarações ao Observador e ao Público, Maria Begonha reagiu na sua página do pessoal no Facebook, onde destacou: que o seu percurso “O meu percurso pessoal e cívico sempre se pautou pelo rigor e pela verdade e naturalmente assumimos com frontalidade os erros anteriormente publicados no site, mas que não apagam nem prejudicam o fundamental: as Razões da minha e da nossa candidatura.”.

Maria Begonha foi eleita deputada municipal do PS em Lisboa nas últimas autárquicas e também já tinha sido deputada municipal no anterior mandato (2013-2017). Porém, desde 2016 que tem o mandato suspenso para ser assessora de Duarte Cordeiro na Câmara Municipal de Lisboa. Em outubro desse ano, suspendeu o mandato e começou a assessorar o vice-presidente com uma avença mensal de 4.615,57 euros brutos (3.753,50 euros mais IVA).

A candidata à liderança da JS é vista no PS como uma delfim de Duarte Cordeiro e lidera a Federação da Área Urbana de Lisboa da Juventude Socialista desde 2017. Há muito que, nos bastidores da JS, se aponta Begonha como sucessora natural de Ivan Gonçalves, o atual líder da JS.

