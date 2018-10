Caso dos emails. Google entrega dados dos bloggers ao Benfica

A Google entregou ao Benfica informações sobre vários blogues que podem levar o clube encarnado a chegar às identidades das pessoas responsáveis. Após uma denúncia apresentada pelos responsáveis do Benfica a propósito do caso dos emails e da revelação de correspondência privada de alguns dirigentes, o The New York Times revela agora que a grande empresa tecnológica forneceu mesmo ao clube português dados sobre os autores dos blogues.

O jornal norte-americano cita um responsável encarnado, que confirma que o Benfica “chegou a acordo com as plataformas digitais”. Já a Google, que reagiu via comunicado, afirma que a tecnológica “notificou os utilizadores em questão dando-lhes uma oportunidade para responder ao processo legal a decorrer na justiça dos Estados Unidos.

De recordar que, em março, o Benfica tinha anunciado uma queixa-crime contra o blogue “Mister do Café” e o “Mercado de Benfica Polvo”, neste caso apenas o primeiro afeto ao Sporting. Em abril, os encarnados avançaram também com um processo num tribunal da Califórnia contra um conjunto de gigantes da Internet, entre os quais a Google – neste caso argumentando que os emails roubados por um hacker foram posteriormente alojados em páginas como “blogspot”, “rgho” e “wordpress” e ‘rgho’, fazendo das empresas proprietárias desses serviços co-autoras do crime punido pela lei americana.

De acordo com o The New York Times, que no início do mês apresentava em anexo a queixa avançada pelos encarnados, o objetivo do Benfica seria que esses mesmos gigantes da Internet fornecessem os dados que permitissem identificar de forma individual quem eram os bloggers e os administradores de cada uma dessas páginas,apontando a cerca de 100 pessoas (agora “John Doe”). “O Benfica foi vítima de um roubo e posterior divulgação da sua correspondência privada, primeiro por um canal televisivo ligado a um dos seus rivais, o FC Porto, e depois, no seguimento de uma decisão do tribunal que proibiu essa divulgação, esses emails, muitos deles distorcidos, começaram a ser publicados por blogues ligados aos clubes rivais”, diz.

No início deste mês de outubro, soube-se então que a Google notificou em setembro um blogue afeto ao Sporting, o “Artista do Dia”, de que poderia vir a fornecer os seus dados ao Benfica, nomeadamente o IP que permitirá chegar aos administradores e responsáveis daquela página.

(em atualização)

