Comandante da PSP/Porto elogia “todos os agentes” envolvidos na detenção dos três condenados que fugiram do tribunal

O comandante e superintendente-chefe da PSP do Porto, Paulo Lucas, elogiou “o esforço, a dedicação e o profissionalismo demonstrados por todos os elementos policiais que, direta ou indiretamente, contribuíram” para o “objetivo final” da PSP: concluir a “operação” que resultou na detenção e mais tarde recaptura dos três elementos de “uma organização criminal” que faziam assaltos violentos e agrediam idosos. As declarações foram publicadas em comunicado, na página de Facebook “Polícia de Segurança Pública – Comando Metropolitano do Porto”.

Recorde-se que, já depois de capturados e condenados, os assaltantes fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto. Em menos de 24 horas, foram recapturados. Na sequência da recaptura, foram fotografadas algemados e as imagens foram tornadas públicas no Facebook pelo Sindicato Unificado da PSP. O Ministério da Administração Interna abriu um inquérito para investigar a fuga e divulgação das imagens.

“A complexidade da investigação, o grau de violência empregue sobre as vítimas, na sua maioria de idade bastante avançada, e o elevado alarme social gerado pelas circunstâncias descritas, exigiu por parte de todos os elementos policiais envolvidos uma grande dinâmica, elevado empenho e sério compromisso sem o qual não seria possível alcançar o objetivo final de toda a operação, no caso, devolver a tranquilidade pública à comunidade que servimos”, refere o superintendente-chefe da PSP do Porto.

Reconhecer o trabalho dos agentes da PSP envolvidos na detenção dos fugitivos é “da mais elementar justiça”, entende o Comandante da PSP portuense.

“ Como é do conhecimento público, no passado dia 16 de outubro, este Comando Metropolitano, através da sua Divisão de Investigaçao Criminal, desencadeou uma operação policial no âmbito de uma investigação delegada pelo DIAP do Porto, que permitiu desmantelar uma organização criminal que visava o roubo de residências.

Na sequência da apresentação judicial a primeiro interrogatório dos arguidos detidos e da subsequente aplicação da medida de coação de prisão preventiva a três dos suspeitos, os mesmos lograram uma fuga das instalações do Tribunal, sendo novamente recapturados num hiato temporal inferior a 24 horas.

A complexidade da investigação, o grau de violência empregue sobre as vítimas, na sua maioria de idade bastante avançada, e o elevado alarme social gerado pelas circunstâncias descritas, exigiu por parte de todos os elementos policiais envolvidos uma grande dinâmica, elevado empenho e sério compromisso sem o qual não seria possível alcançar o objetivo final de toda a operação, no caso, devolver a tranquilidade pública à comunidade que servimos.

Por tudo o atrás aludido considero da mais elementar justiça enaltecer o esforço, a dedicação e o profissionalismo demonstrados por todos os elementos policiais que, direta ou indiretamente, contribuíram para o objetivo final.

O Comandante

Paulo Lucas

Superintendente-chefe ”

