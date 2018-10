Conflito no Iémen coloca 75% da população a precisar de ajuda alimentar

O conflito no Iémen tornou 8,4 milhões de pessoas dependentes de assistência alimentar de emergência e colocou 75% dos seus 22 milhões de habitantes a precisarem de ajuda, no país com a prior crise humana no mundo. Este balanço foi feito na segunda-feira pelo chefe da agência humanitária das Nações Unidas (ONU), Mark Lowcock.

Este dirigente alertou, em documento que vai ser submetido à reunião do Conselho de Segurança que hoje se realiza, que os operacionais da ajuda humanitária “estimam que, nos próximos meses, pode aumentar entre 3,5 milhões a quatro milhões o número de pessoas que podem cair na situação de insegurança alimentar severa”.

Lowcock disse também que três milhões de iemenitas estão mal alimentados, incluindo 1,1 milhões de mulheres grávidas e “mais de 400 mil crianças severa e agudamente mal alimentadas”. Adiantou que no pior cenário, coma continuação das tendências atuais, a necessidade de ajuda alimentar pode aumentar “tanto quanto 62%”.

