Mourinho, farto do trânsito, abandona o autocarro e vai a pé para o estádio

A caminho de Old Trafford, José Mourinho decidiu sair do autocarro da sua equipa para tentar chegar a horas à partida contra a Juventus. Numa situação de trânsito caótico, o treinador português decidiu não ficar à espera, de forma a evitar um atraso como sucedido no jogo frente ao Valência.

“Já sabem que mudámos de hotel. Fica ao virar da esquina. Os jogadores estão no autocarro há 45 minutos, mas eu vim pelo meio dos adeptos e ninguém me reconheceu. Demorei dois minutos. Os jogadores não o conseguiram fazer em 45 minutos”, disse Mourinho à comunicação social.

Segundo o jornal Mirror, a razão para Mourinho ter deixado a comitiva dos Red Devils foi para evitar que o clube tivesse de pagar uma multa. No jogo contra o Valência, o Manchester United foi penalizado pela UEFA com uma multa no valor de 15 000 euros por atraso imputável ao clube.

Someone recognised him… ????pic.twitter.com/oT8ol5UGuc — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 23, 2018

Continuar a ler