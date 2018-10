Relatório de deputados dá parecer desfavorável à nomeação de socialista para a ERSE

O relatório da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas deu parecer desfavorável à nomeação do deputado socialista Carlos Pereira para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), segundo o documento a que a agência Lusa teve esta terça-feira acesso.

“Das opiniões e considerações dos partidos expressas durante as audições, pode concluir-se que não reúne consenso a personalidade indicada pelo Governo para o cargo de vogal do Conselho de Administração da ERSE, emitindo-se assim parecer desfavorável à nomeação”, indica o parecer distribuído esta terça-feira aos deputados e que deverá ser apreciado na quarta-feira.

O Governo escolheu o deputado socialista Carlos Pereira para vogal do Conselho de Administração da ERSE, substituindo no cargo Alexandre Santos, cujo mandato terminou em maio. A escolha foi defendida no Parlamento pelo ex-ministro da Economia, Caldeira Cabral e reconfirmada pelo sucessor na pasta da energia, Matos Fernandes. Mas face ao provável chumbo do nome esta quarta-feira, o ministro do Ambiente poderá recuar na nomeação, polémica por causa das ligação partidária, mas também por a alegada falta de competências e experiência de Carlos Pereira no setor da energia.

