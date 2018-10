Persépolis vence clube de Jesualdo Ferreira e apura-se para final da Liga dos Campeões asiáticos

Os iranianos do Persépolis qualificaram-se esta terça-feira para a final da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao empatarem em casa a um golo com o Al Sadd, do Qatar, orientado pelo português Jesualdo Ferreira.

A equipa iraniana beneficiou da vitória alcançada na primeira mão, no Qatar, por 1-0, razão pela qual lhe bastou o empate para garantir a presença na final da maior competição de clubes da Ásia.

A equipa de Jesualdo Ferreira, na qual alinham os ex-internacionais espanhóis Gabi e Xavi Hernández, foi a primeira a marcar, aos 17 minutos, por Baghdad Bounedjah, igualando a eliminatória, mas os iranianos chegaram ao empate no início da segunda parte, aos 49, por Siamak Nemati.

O Persépolis irá defrontar na final o vencedor da eliminatória entre os japoneses do Kashima Antlers e os sul-coreanos do Suwon Bluewings. Na primeira mão, o Kashima recebeu e venceu o Suwon por 3-2, disputando-se na quarta-feira o jogo da segunda mão, na Coreia do Sul.

