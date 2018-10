Perto de 20 adeptos de futebol feridos, um dos quais com gravidade, depois de escadas rolantes cederem no metro de Roma

Em Roma, cidade em que decorreu esta terça-feira a partida de futebol da Liga dos Campeões Roma x CSKA, 20 adeptos ficaram feridos, um dos quais com gravidade, numa estação de metro. Os ferimentos resultaram do facto dos últimos degraus de umas escadas rolantes terem cedido, originando assim quedas em catadupa.

Já há fotografias e vídeos do momento que mostram que alguns adeptos tiveram sorte, já que foram agarrados e tirados das escadas enquanto desciam, por pessoas que estavam na escada rolante do lado. As imagens não são aconselháveis a pessoas sensíveis.

Several CSKA fans have been seriously injured in a Rome metro station after an escalator broke down???? pic.twitter.com/VWcUW4Oihy — Casual Mind (@CasualMind_) October 23, 2018

Italian press, the CSKA Moscow supporters on the escalator on the escalator escalated due to the start of the collective jump in the landing took place. The station was temporarily closed. pic.twitter.com/0lunxWprYq — da cunha #yeniden 11. hesap (@frankeicunha) October 23, 2018

Os adeptos feridos serão, na sua maioria, russos, refere a Sky Italia. A destruição dos últimos degraus da escada rolante desta estação do metropolitano de Roma terá acontecido depois de um grande grupo ter cantado, dançado e saltado em cima da escada, precipitando assim esse troço, segundo referiu uma testemunha ao jornal diário da cidade de Bolzano, Alto Adige.

A situação ter-se-á complicado quando os primeiros adeptos a descer a escada rolante com ela partida se aperceberam desses problemas no final da mesma, tendo tentado voltar a subir. Ao fazê-lo, bateram de frente com adeptos que a desciam, tendo causado mais feridos.

Continuar a ler