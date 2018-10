Preço do barril de Brent desce 4,24% para 76,44 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou esta terça-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 4,24%, para 76,44 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,39 dólares abaixo dos 79,83 com que fechou as transações na segunda-feira.

O Brent caiu esta terça-feira para níveis de finais de agosto, depois de a Arábia Saudita ter dado sinais de que iria compensar a redução na oferta global, provocada pelas sanções norte-americanas ao Irão.

