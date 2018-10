Rendas. Senhorios terão de renovar contratos até três anos

A liberalização da duração dos contratos de arrendamento criada no tempo de Assunção Cristas está prestes a chegar ao fim. O Parlamento tem em mãos um pacote legislativo com mais de 20 diplomas sobre arrendamento urbano que prevê, entre outras coisas, que os contratos de arrendamento para habitação nas cidades voltem a ter uma duração mínima fixada por lei: a proposta do PS, que já terá o apoio do PCP e BE, é que os contratos tenham um mínimo de um ano e um máximo de 30, havendo a obrigatoriedade de renovação automática durante “um mínimo de três anos”. Ou seja, os inquilinos podem denunciar o contrato a qualquer altura, dando conhecimento prévio ao senhorio, mas o senhorio só pode denunciar o contrato ao fim de pelo menos três anos.

De acordo com o jornal Público e o Jornal de Negócios, o Bloco de Esquerda e o PCP estão ao lado do PS no objetivo de dar maior duração aos contratos de arrendamento, pelo que a proposta deverá ser aprovada na votação indiciária que decorre esta terça-feira no âmbito do grupo de trabalho. Trata-se, contudo, de uma votação indiciária, pelo que os diplomas ainda terão de ser votados na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e, depois, votados em plenário. O objetivo é que a votação destas medidas aconteça antes do arranque dos trabalhos parlamentares sobre o OE 2019, que começam a 29 de outubro.

O que não reúne consenso são as alterações fiscais em torno do arrendamento. É que a maioria de esquerda que apoia o PS no parlamento não se entende na questão de dar benefícios fiscais aos senhorios que 1) implementem contratos de mais longa duração, 2) ponham imóveis no mercado a renda acessível. Segundo o jornal de Negócios, o PCP é contra a ideia de subsidiar os proprietários pela via fiscal, pelo que não apoiará o PS e o Governo nestas propostas. “Consideramos que as políticas de habitação não se resumem a questões de natureza fiscal” e “se o objetivo é garantir o direito à habitação e evitar os despejos, então o PS tinha votado favoravelmente a proposta do PCP de revogação da lei dos despejos”, afirmou a deputada comunista Paula Santos há uma semana, citada pelo jornal de Negócios. O BE também tem dúvidas sobre a proposta das rendas acessíveis, mas admite não rejeitar categoricamente.

Já o PSD, a quem o PS poderia recorrer para colmatar o voto contra do PCP, diz que tem as suas próprias propostas em matéria de arrendamento urbano pelo que “não há qualquer abertura para um voto favorável” às propostas do PS, explicou o deputado António Costa da Silva citado pelo Jornal de Negócios. Perante este impasse em relação à renda acessível e aos benefícios fiscais para os proprietários, a votação indiciária marcada para esta terça-feira pode vir a ser adiada — ou os diplomas em questão podem mesmo ser chumbados.

