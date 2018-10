Sporting renova com Marcos Acuña até 2023

Falava-se na possibilidade desde o início da temporada, consumou-se agora. O Sporting renovou contrato com o futebolista Marcos Acuña, alcançando um acordo com o internacional argentino que estende o vínculo até ao final da época 2022/2023. O anterior vínculo terminava em 2021, embora o Sporting tivesse opção de o prolongar automaticamnete até 2022.

A novidade foi avançada pelo clube no seu site oficial e nas suas redes sociais. A SAD do clube esclarece que “a cláusula de rescisão mantém-se nos 60 milhões de euros”.

Desde o início desta temporada desportiva que a comunicação social desportivo avançava com o interesse do Sporting em renovar o vínculo do atleta, um dos titulares da época passada que não rescindiram contrato com o clube, na sequência da invasão de adeptos encapuçados sportinguistas à Academia de Alcochete. A invasão, que resultou em agressões a jogadores e elementos da equipa técnica liderada à época por Jorge Jesus, tinha Acuña como um dos principais alvos.

Marcos Acuña esteve presente no último Mundial de futebol e tem figurado nas convocatórias da seleção argentina desde então. Depois de na época passada ter atuado sobretudo como médio-esquerdo, este ano tem atuado sobretudo como defesa-esquerdo, no Sporting orientado por José Peseiro. O argentino foi contratado pelo Sporting no verão de 2017, ao Racing Club. Custou 9,6 milhões de euros.

