Vítima de racismo num voo da Ryanair fala pela primeira vez: “Choro sempre que me lembro”

“Fiquei realmente deprimida com o que aconteceu. Ia para a cama pensar: ‘O que é que eu fiz?’ Mas não fiz nada para ele me atacar por causa da cor da minha pele.” O relato de Delsie Gayle, a mulher de 77 anos que foi atacada com insultos racistas durante um voo da Ryanair de Barcelona para Londres, é feita à ITV News. Frente às câmaras, Delsie Gayle — que foi apelidada de “preta estúpida e feia” — diz não saber quando vai recuperar do incidente. “De cada vez que me lembro do que aconteceu, choro”, conta.

Um passageiro filmou todo o incidente que chegou, no sábado passado, às redes sociais. Embora não tenha obrigado o agressor a sair da aeronave, a companhia de aviação diz ter reportado o caso à polícia de Essex. Esta, por sua vez, diz estar a trabalhar em conjunto com as autoridades espanholas, já que o caso se deu ainda em Barcelona.

“Sinto-me muito em baixo, ele pagou o bilhete dele para ir de férias, eu paguei o meu, então por que é que ele abusa de mim por causa da cor da minha pele?”, pergunta Delsie Gray que acredita que se o seu agressor sair ileso desta situação, vai voltar a repeti-la com outra pessoa.

“Eu não como, não durmo. Fica apenas deitada a pensar que nunca passei por uma coisa destas em todas as minhas viagens”, conta frente às câmaras da ITV News, visivelmente emocionada.

O vídeo divulgado no sábado passado mostra um passageiro a insultar uma idosa negra que está sentada ao seu lado. Delsie Gayle sofre de artrite e não terá conseguido mover-se rapidamente do seu lugar para dar passagem ao homem, cujo lugar era junto à janela.

No vídeo, é possível ver e ouvir o homem, britânico, a gritar para a idosa: “Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia.” Depois de a mulher o interpelar, o homem atirou: “Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia e estúpida.” Os insultos continuaram durante pelo menos três minutos, e vários passageiros pediram à tripulação que expulsasse o homem do voo.

A filha de Delsie Gayle explicou ao passageiro que a sua mãe estava incapacitada. O passageiro, cuja identidade ainda não foi revelada responde, com agressividade e com vários palavrões, que não quer saber se a senhora está incapacitada ou não: “Se eu lhe digo para sair, ela sai.”

A tripulação acaba por pedir a Delsie Gayle que mude de lugar, sentando-a ao pé da sua filha, e pede ao homem que se acalme.

O passageiro que filmou o vídeo, David Lawrence, explicou à BBC que “tudo estava calmo” durante o embarque até um homem entrar no avião e começar a falar de forma agressiva para a mulher que estava sentada no lugar junto ao corredor.

“Foi isso que chamou a minha atenção. Era muito alto e muito agressivo. Ele começou a gritar para a mulher, a dizer ‘sai da frente’, ‘mexe os pés’, ‘não devias estar aqui sentada'”, contou David Lawrence, explicando que o homem acabou por empurrá-la e sentar-se no seu lugar, sucedendo-se o que é visível no vídeo.

“Sei que se me estivesse a comportar como ele estava — ou qualquer outra pessoa negra — a polícia tinha sido chamada e teríamos sido expulsas do voo”, comentou a filha de Delsie Gayle ao The Huffington Post.

Para já, e apesar de no caso concreto o agressor ter permanecido a bordo, a Ryanair afirmou que não vai tolerar comportamentos indisciplinados como este e que irá levar o assunto mais a sério no futuro. “Comportamentos abusivos ou disruptivos como este irão resultar no impedimento dos passageiros de viajar”, afirmou a companhia aérea.

