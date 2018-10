Alegre solidário com razões da demissão de Helena Roseta em desacordo com o PS

O dirigente “histórico” socialista Manuel Alegre manifestou-se esta quarta-feira “solidário” com os motivos invocados pela deputada Helena Roseta para se demitir de coordenadora do grupo de trabalho parlamentar sobre habitação e criticou a falta de negociação à esquerda.

Helena Roseta demitiu-se na terça-feira da coordenação deste grupo de trabalho depois de as votações indiciárias sobre as novas regras da habitação terem sido adiadas pela terceira vez, a pedido do PS – um adiamento que teve a oposição do PCP e do Bloco de Esquerda e que foi apoiado pelo PSD.

“Penso que Helena Roseta adotou uma atitude decente e quero manifestar-lhe a minha solidariedade”, declarou à agência Lusa Manuel Alegre, elogiando o trabalho que tem sido desenvolvido pela deputada independente socialista e arquiteta no setor da habitação.

Manuel Alegre afirmou também encarar com “estranheza” não ter existido neste grupo de trabalho “suficiente negociação”, sobretudo entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP.

“Numa questão tão importante como a habitação, principalmente para os mais jovens, era essencial que os partidos à esquerda fizessem uma negociação mais aprofundada, mas isso não aconteceu. É uma lacuna. Não compreendo”, salientou o ex-conselheiro de Estado e ex-candidato presidencial nas eleições de 2006 e 2011.

Para resolver o atual impasse na aprovação de nova legislação para o setor da habitação, Manuel Alegre admitiu que “seria importante uma intervenção direta do primeiro-ministro”, António Costa, ao nível negocial.

“Uma intervenção do primeiro-ministro é sempre importante. Espero que se encontre rapidamente uma solução”, acrescentou.

