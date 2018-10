Facebook passa a ter música nas stories e playback em vídeos em direto

“E assim mesmo sem cantar, vais encantar. Em playback!”, já dizia Carlos Paião na Eurovisão, em 1981. Agora, o Facebook anuncia que fingir que canta as músicas dos seus artistas favoritos é uma nova funcionalidade da rede social, integrada nos vídeos em direto. A ferramenta chama-se “Lip Sync Live” e chegou a Portugal e outros países esta quarta-feira, depois de ter sido anunciada em junho.

Para quem é fã de adicionar som às partilhas que faz nas redes sociais, o Facebook alargou também a funcionalidade de adicionar músicas às Stories nesta plataforma, como já é possível no Instagram. Estas novas ferramentas de músicas integradas na plataforma permitem utilizar as canções de artistas sem ter problemas comos direitos de autor.

Lip Sync Live Posted by Facebook on Tuesday, June 5, 2018

No vídeo, é possível ver como funciona a nova funcionalidade do Lip Sync Live — um utilizador escolheu uma das músicas da lista da plataforma e depois, lendo a letra, canta em playback. As letras não vão estar disponíveis para todas as canções, apesar de já estarem disponíveis em músicas como o “New Rules” de Dua Lupa e “Girls Like You” dos Maroon 5, e mais “serão adicionadas em breve”.

Para utilizar as músicas na Stories, o procedimento é muito semelhante ao já existente no Instagram, detido pelo Facebook. Basta escolher uma imagem ou vídeo, adicionar o sticker da música e escolher a canção da lista apresentada.

Para o futuro, a rede social afirma que vai ser “possível adicionar músicas ao perfil dos utilizadores”. Não se sabe ainda como será esta maior integração da plataforma com plataformas de música como o Spotify ou o Apple Music, mas em comunicado a empresa afirma que “em breve” vai haver uma nova secção de músicas no perfil pessoal do utilizador em que é possível partilhar as músicas preferidas ou o que estiver a ouvir no momento.

A aposta do Facebook nesta ferramentas musicais faz com que a plataforma passe a competir de forma mais direta com aplicações como o musical.ly, uma app com particular sucesso entre os mais jovens que permite partilhar entre amigos vídeos com músicas.

