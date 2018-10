Israel vai permitir o abastecimento de combustível à Faixa de Gaza

Israel vai retomar na quarta-feira os fornecimentos de combustível à Faixa de Gaza, que tinham sido interrompidas em 12 de outubro, no seguimento de confrontos mortíferos na fronteira, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa. “Conforme as recomendações dos órgãos de segurança, foi decidido retomar o fornecimento de combustível”, segundo um comunicado do ministério.

No domingo, o ministro da Defesa israelita tinha ordenado a reabertura da passagem para as pessoas e a relativa às mercadorias com a Faixa de Gaza, que estavam encerradas há quatro dias depois de um roquete ter sido disparado do enclave palestiniano, que está submetido a um apertado bloqueio israelita desde há mais de dez anos.

A decisão israelita resultou “da atenuação dos acontecimentos violentos em Gaza durante o fim de semana e aos esforços do Hamas para travar” os manifestantes, explicou o ministério.

O carburante, fornecido pelo Qatar, deve permitir reforçar a produção da central elétrica do enclave e possibilitar aumentar o abastecimento de eletricidade em Gaza, cujos habitantes a recebem apenas durante quatro horas por dia.

