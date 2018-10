Meghan Markle retirada de mercado nas Ilhas Fiji por razões de segurança

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, interrompeu uma visita a um mercado em Suva, a capital das Ilhas Fiji, devido a preocupações de segurança. De acordo com a CNN, a multidão que aguardava a chegada da mulher do príncipe Harry era muito maior do que o esperado e os responsáveis pela segurança de Meghan Markle, que está grávida do primeiro filho, decidiram que a opção mais prudente era encurtar a visita.

A notícia, que foi entretanto confirmada por um porta-voz do Palácio de Kensington, acrescenta que eram milhares as pessoas que estavam à espera da duquesa e que cantavam e agitavam bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido enquanto Meghan Markle cumprimentava os vendedores do mercado. Antes da visita, que acabou por ser interrompida, a duquesa encontrou-se com membros do projeto “Markets for Change” das Nações Unidas, que tem como objetivo promover um ambiente seguro e inclusivo para as vendedoras de vários países da região do sul do Pacífico.

Local people were eagerly waiting for the Duchess of Sussex at the Suva Market. They were so excited for her arrival that they got together as a group started singing.#RoyalVisitFiji pic.twitter.com/W3u91ZxCKN — ukinfiji ???????????????? (@ukinfiji) October 24, 2018

Antes ainda, enquanto Meghan tomava chá com a representante do Reino Unido nas Ilhas Fiji, o príncipe Harry visitou a floresta Colo-i-Suva, que integra a iniciativa de conservação de florestas indígenas da Commonwealth. Mais tarde, o filho mais novo do príncipe Carlos participou numa cerimónia no National War Memorial, que assinala a memória de soldados das Ilhas Fiji e do Reino Unido.

Os duques de Sussex estão a percorrer vários países do sul do Pacífico. Depois de vários dias na Austrália, Meghan e Harry viajaram até às Ilhas Fiji na terça-feira e vão ainda voar até Tonga e Nova Zelândia antes de regressar a terras australianas. A visita oficial de Meghan e Harry às Ilhas Fiji surge 65 anos após os avós do príncipe, a rainha Isabel II e o príncipe Philip, se terem deslocado ao país logo depois da coroação da rainha. O casal ficou no mesmo hotel em que Isabel II e Philip ficaram em 1953, o Grand Pacific Hotel, e acenaram às centenas de pessoas presentes no local a partir da varanda, antes de serem os convidados de honra de um jantar oferecido pelo presidente das Fiji.

Em visita à University of the South Pacific, Meghan Markle discursou sobre a importância da promoção da educação e ainda sobre os direitos das mulheres na região. O príncipe Harry, por outro lado, dedicou algumas palavras ao aquecimento global, reconhecendo que “os jovens são o futuro da Commonwealth, vão ser os mais afetados pelos globais desafios climáticos que enfrentamos, mas também são os líderes que vão criar as soluções”.

