Rede suspeita de fuga ao fisco e de enviar 60 milhões de euros para a China

Uma investigação da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária do Porto permitiu desmantelar um rede responsável pela transferência de 60 milhões e euros para a China que não foram declarados ao fisco português, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias na sua edição em papel. Na operação, que contou com efetivos da ASAE e da GNR, foram detidos oito suspeitos — entre eles técnicos oficiais de contas — e feitas cerca de 30 buscas a armazéns e gabinetes de contabilidade sobretudo no Norte.

A investigação versou sobre proprietários de armazéns chineses que compram produtos para as suas lojas em dinheiro e que, depois, não registam as vendas, conseguindo canalizar milhares de euros para a China que não declaram às Finanças. Durante o último ano terão conseguindo transferir cerca de 60 milhões de euros para a China, através de malas de dinheiro ou de circuitos bancários que as autoridades ainda estão a investigar.

Na operação foi apreendida uma mala com 200 mil euros em notas e vários carros topo de gama, cuja compra também não tinha sido declarada. Os suspeitos podem responder por crimes de fraudes fiscal qualificada, associação criminosa, branqueamento e auxílio à imigração ilegal.

