Ronaldo e Ferguson, as críticas de Ferdinand e Scholes e a ovação em Old Trafford: o pós Manchester United-Juventus

O Manchester United-Juventus começou a ter histórias para contar ainda antes do apito inicial. Era o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, o encontro entre o jogador português e José Mourinho e o reencontro entre Paul Pogba e a equipa italiana. Como se tudo isto já não bastasse, Mourinho ainda decidiu deixar o autocarro dos red devils e seguir para o estádio a pé e Ronaldo tirou uma selfie com um adepto que invadiu o relvado. Muito mais do que um jogo a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, este era um jogo entre duas das equipas mais populares do mundo.

A Juventus ganhou com um golo solitário de Dybala, após passe de Ronaldo, jogou mais, fez mais para sair de Manchester com os três pontos e continua a não deixar qualquer dúvida de que é uma das grandes candidatas a vencer esta edição da Liga dos Campeões. O Manchester United, por outro lado, voltou a mostrar poucos argumentos, a realizar uma exibição que deixou muito a desejar e a enterrar-se mais na crise. E, de acordo com adeptos, ex-jogadores e ex-treinadores, o responsável por esta crise só tem um nome: José Mourinho.

O treinador português está longe dos tempos áureos do FC Porto, Chelsea e Inter Milão, não consegue obter resultados e continua a responder aos insultos e críticas vindos das bancadas com um gesto – três dedos levantados, em representação das três Premier Leagues que venceu em Inglaterra, ao serviço dos blues. Esta terça-feira, porém, mais do que da assistência de Old Trafford, José Mourinho motivou críticas acesas de duas figuras incontornáveis do passado recente do Manchester United: Rio Ferdinand e Paul Scholes, antigo central e médio centro, dois ex-capitães dos red devils e dois favoritos dos adeptos.

???? Viva Ronaldo ???? Cristiano Ronaldo was the very last player to leave the pitch as he received a chorus and an ovation from the Old Trafford crowd…#NoFilterUCL pic.twitter.com/8bzxH9kp1r — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 23, 2018

Ferdinand, que faz habitualmente comentário desportivo em vários canais de televisão, sublinhou a grande diferença de qualidade entre as duas equipas. “A melhor maneira de descrever este encontro é que parecia um jogo entre homens e rapazes. A diferença foi enorme”, defendeu o antigo internacional inglês. Já Paul Scholes, que até costuma ser bastante comedido no que toca a apreciações e comentários, disse que ficou “envergonhado” com a primeira parte do Manchester United e acrescentou depois que “Juventus jogou bem acima” dos red devils. “E o mais triste é que parece que este tipo de exibições são bem aceites, não apenas pelos adeptos, mas também pelos jogadores. A Juventus tem uma equipa que pode ganhar a Liga dos Campeões”, afirmou o antigo jogador, que terminou a carreira em 2013 depois de 499 jogos ao serviço do Manchester United.

Já Cristiano Ronaldo, que na conferência de imprensa de antevisão do jogo já tinha dito que era “uma emoção” regressar a Old Trafford, foi o último a deixar o relvado do Teatro dos Sonhos e saiu debaixo de uma ovação dos adeptos do Manchester United que, além de palmas e gritos, cantaram “viva, Ronaldo”. Esta quarta-feira, o jogador português partilhou nas redes sociais uma fotografia com Alex Ferguson, o ex-treinador dos red devils que se encantou com Ronaldo em Alvalade ainda em 2003 e não deixou Lisboa sem ter praticamente garantido que o rapaz de cabelo encaracolado ia voar até Manchester em breve. “Um ótimo treinador e acima de tudo um grande homem. Ensinou-me tantas coisas dentro e fora de campo. É bom vê-lo em boa forma, chefe!”, escreveu Cristiano Ronaldo na descrição da fotografia onde surge a abraçar o treinador escocês. De recordar que Ferguson, de 76 anos, foi operado de urgência no passado mês de maio depois de sofrer uma hemorragia cerebral.

