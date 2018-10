Unai Emery espera “grande jogo” e destaca competitividade das equipas lusas

O treinador do Arsenal, Unai Emery, disse esta quarta-feira esperar “um grande jogo” diante do Sporting, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, e destacou a competitividade das equipas portuguesas nas competições europeias.

“O Sporting tem uma boa equipa, com bons jogadores e tem grande experiência nesta competição. As duas equipas estão na primeira posição, mas queremos continuar no nosso caminho. Temos um grande respeito por eles, mas queremos ganhar. Vai ser um grande jogo”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Emery, que falava na antevisão da partida de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, admitiu que Arsenal e Sporting “são as duas equipas favoritas” a passar o grupo E e reconheceu “competitividade” às equipas portuguesas.

“O (José) Peseiro é um bom treinador, conhece muito bem o clube. É um clube com grande tradição na formação. Formou jogadores como (Luís) Figo ou (Cristiano) Ronaldo. É uma equipa com grande organização tática. Conheço o Mathieu, que talvez não jogue, e o Nani também é um bom jogador. As equipas portuguesas são competitivas tanto internamente como na Europa”, referiu.

As prováveis ausências de Bas Dost e Mathieu nos ‘leões’, devido a lesão, não deixam Unai Emery satisfeito, até porque o técnico considera ser importante “defrontar os melhores jogadores”, para colocar à prova a sua própria equipa.

Os ‘gunners’ vêm de 10 vitórias seguidas em todas as competições, duas das quais na Liga Europa, uma competição que o Arsenal quer conquistar: “Esta competição é muito importante para nós. Vale um troféu e um lugar na Liga dos Campeões da próxima época.”

Já o médio suíço Granit Xhaka realçou a boa fase que os londrinos vivem, ocupando o quarto lugar na liga inglesa e com vitórias ‘folgadas’.

“Temos marcado três, quatro golos por jogo. Temos bons jogadores de ataque e estamos felizes, porque sentimos que todos os jogadores têm capacidade para marcar”, afirmou o internacional helvético.

Um dos principais nomes do Arsenal é o alemão Mesut Ozil, que parece estar a recuperar a forma que o notabilizou, apesar de Xhaka desvalorizar a má fase que o germânico viveu: “O Mesut foi sempre importante para a equipa, tanto dentro como fora do campo. Tem feito bons jogos e estamos satisfeitos por contar com ele.”

Sporting e Arsenal, que lideram o grupo E, ambos com seis pontos, jogam na quinta-feira, a partir das 17:55, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo esloveno Damir Skomina.

