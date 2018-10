Assunção Cristas abre a porta a Santana Lopes

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, abre a porta a uma coligação com o partido Aliança de Pedro Santana Lopes nas próximas legislativas e ao PSD, dizendo que quer ter um governo de centro-direita, e fecha-a completamente a António Costa. “Não queremos ter nenhum acordo com os socialistas”, diz em entrevista ao Público e à Rádio Renascença.

Numa entrevista em que fala do partido que quer que o CDS-PP seja, das relações com o PSD e até do Brasil, a líder do CDS-PP diz que não quer que os centristas continuem a conformar-se com estar em segundo plano e que, independentemente do partido, quer uma maioria parlamentar com deputados se revejam no espaço político do centro-direita.

“Quero um governo de centro-direita. Um governo que tenha 116 deputados que se revejam nesse espaço político. Não me conformo com a posição tradicional do CDS que é estar sempre em segundo plano”, disse, quando questionada sobre a sua abertura para fazer uma coligação com o Aliança de Pedro Santana Lopes, caso o resultado das eleições dê mais votos ao Aliança

Sobre o que diferencia o seu partido dos restantes, diz que não quer qualquer acordo com os socialistas e que não irá ajudar a viabilizar um governo de António Costa.

“Não queremos ter nenhum acordo com os socialistas, e, portanto, um voto no CDS não irá para a viabilização de um governo do António Costa”, disse.

A líder do CDS ataca ainda a proposta de Orçamento do Estado para 2019, dizendo que em conversas com os polícias permitiu confirmar a posição do partido de que “em relação a muitos pontos este é um Orçamento é enganador, por ter proclamações que depois não correspondem à realidade dos números” e mesmo que “há redução de verbas em muitos pontos que não permitem saber que aquilo que o Governo tem vindo a anunciar vai ser concretizado”.

Já sobre a segunda volta das eleições que se avizinham no Brasil, questionada em quem votaria – Haddad ou Bolsonaro — Assunção Cristas diz que não votaria no Brasil nesta eleição. Em Haddad, diz que não votaria porque não seria capaz de “votar num partido que destruiu o sistema democrático brasileiro, que é responsável pelo outro extremismo”. Já quanto a Bolsonaro, diz que apesar de ser do espaço político de centro-direita, não se revê nos “extremismos” do candidato e, por isso, “não seria capaz de votar nele”.

