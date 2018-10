A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,40% para 4.912,55 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira variação negativa de 0,01% para 4.932,20 pontos no índice PSI20, com descidas da Altri e do BCP acima de 2%.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, sete desceram, 10 subiram e uma ficou inalterada.

Continuar a ler