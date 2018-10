Cineasta ucraniano preso na Rússia vence Prémio Sakharov 2018

O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que cumpre uma pena de 20 anos de prisão na Rússia após se ter oposto à anexação da Crimeia, é o vencedor do Prémio Sakharov 2018, anunciou esta quinta-feira o Parlamento Europeu (PE) em Estrasburgo.

Sentov foi o escolhido pela Conferência de Presidentes do PE numa lista que incluía também um grupo de organizações não-governamentais (ONG) que resgata migrantes no Mediterrâneo e o ativista político marroquino Nasser Zefzafi. O galardão será atribuído a 12 de dezembro, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.

A oposição democrática na Venezuela foi a vencedora do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2017.

